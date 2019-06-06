Сборная Бразилии обыграла Катар в товарищеском матче

Сборная Бразилии по футболу обыграла национальную команду Катара в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".

Встреча состоялась на стадионе "Национальный" в столице Бразилии и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды.

Голы на свой счет записали нападающие Ришарлисон и Габриэл Жесус. На 96-й минуте встречи защитник катарской сборной Буалем Хухи не смог реализовать одиннадцатиметровый, назначенный в ворота соперникам.

Ранее сообщалось, что Неймар травмировался в товарищеском матче и заплакал.

Футбол. Товарищеский матчБразилия — Катар — 2:0Голы: 1:0 — Ришарлисон, 16; 2:0 — Жесус, 24Незабитые пенальти: нет — Хухи, 90+6.