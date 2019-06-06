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ФК «Лацио» продлил контракт с главным тренером Индзаги 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итальянский футбольный клуб "Лацио" продлил контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Новое соглашение 43-летнего итальянца действует до 30 июня 2021 года.
Специалист возглавил "Лацио" в 2016 году. В прошедшем сезоне команда заняла восьмое место в чемпионате Италии, а также стала обладателем кубка страны. Благодаря этой победе "Лацио" в следующем сезоне сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Под руководством Индзаги клуб выиграл Суперкубок Италии (2017).
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