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«Арсенал» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата России 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает Sky Sports.
Англичане наблюдают за выступлениями 21-летнего игрока. Отмечается, что Чалов также привлек внимание «Монако» и испанской «Севильи».
Чалов отметился 15 забитыми мячами в 30 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего сезона. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата и по итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком лиги.
Летом 2018-го ЦСКА продал полузащитника Александра Головина в «Монако». Сделка стала рекордной для российского футбола и обошлась монегаскам в 30 миллионов евро.
Чалов — воспитанник ЦСКА. В первой команде футболист дебютировал в 2016-м. В 2017 году форвард был признан лучшим молодым игроком России. Всего в составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на счету нападающего два матча в составе сборной России.
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Футбол , Александр Головин , Федор Чалов
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