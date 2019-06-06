«Арсенал» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата России

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова . Об этом сообщает Sky Sports.

Англичане наблюдают за выступлениями 21-летнего игрока. Отмечается, что Чалов также привлек внимание «Монако» и испанской «Севильи».

Чалов отметился 15 забитыми мячами в 30 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего сезона. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата и по итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком лиги.

Летом 2018-го ЦСКА продал полузащитника Александра Головина в «Монако». Сделка стала рекордной для российского футбола и обошлась монегаскам в 30 миллионов евро.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В первой команде футболист дебютировал в 2016-м. В 2017 году форвард был признан лучшим молодым игроком России. Всего в составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на счету нападающего два матча в составе сборной России.