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РПЛ представила календарь матчей на сезон-2019/20 

RT на русском + ещё 33 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) огласила календарь матчей на сезон-2019/20.
Первой игрой нового сезона станет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится 6 июля.
Первый тур РПЛ пройдёт 14 июля. Заключительным туром первой половины сезона станет 19-й, который состоится 8 декабря.
После зимнего перерыва чемпионат возобновится 1 марта. Заключительный тур сезона запланирован на 17 мая.
Отмечается, что точные время и дата матчей будут объявлены позднее, а также что каждый клуб будет вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами.
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Футбол , Зенит
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