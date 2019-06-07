РПЛ представила календарь матчей на сезон-2019/20

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) огласила календарь матчей на сезон-2019/20.

Первой игрой нового сезона станет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится 6 июля.

Первый тур РПЛ пройдёт 14 июля. Заключительным туром первой половины сезона станет 19-й, который состоится 8 декабря.

После зимнего перерыва чемпионат возобновится 1 марта. Заключительный тур сезона запланирован на 17 мая.

Отмечается, что точные время и дата матчей будут объявлены позднее, а также что каждый клуб будет вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами.