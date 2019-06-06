Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российскую премьер-лигу расширят 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Российской премьер-лиге (РПЛ) согласились на увеличение количества участников первенства. Об этом в сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.
Журналист отметил, что данную информацию подтвердил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев. В РПЛ приняли решение расширить чемпионат до 18 команд.
С 1994 года в чемпионате России соревнуются 16 клубов. Количество участников не поменялось и с образованием Премьер-лиги в 2001 году. Однако первые национальные первенства отличались по количеству команд. Так, в 1992 году за титул чемпиона России боролись 20 клубов. В 1993 году количество участников сократилось до 18.
Из-за нехватки денег ряд команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не может позволить себе выход в РПЛ. Кроме того, клубы элитного дивизиона также сталкиваются с финансовыми проблемами и в некоторых случаях снимаются с турнира.
Так, по итогам сезона-2017/2018 махачкалинский «Анжи» сохранил место в РПЛ, несмотря на 14-е место в чемпионате и поражение в стыковых матчах против «Енисея». Пермский «Амкар» и «Тосно», занявшие 13-е и 15-е места соответственно, были расформированы, а махачкалинцы остались в РПЛ из-за нехватки участников.
Последние новости
Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского Зеленский попросил у США новое оружие Для Путина произведут 76 Су-57
Комментарии
Футбол , Роман Бабаев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева призналась в любви к 18-метровому гиганту
Индзаги продлил контракт с «Лацио»
Ягудин пожаловался на состояние здоровья
«Барселона» повесила ценник на Семеду
Стартует квалификация к ЧМ-2022 по футболу
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение