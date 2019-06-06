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Червиченко назвал бредом аргументы Федуна против расширения РПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что количество команд в Российской премьер-лиге давно было пора расширить.
«Считаю, давно пора было это сделать. Не знаю, зачем они столько тянули. Я читал высказывания Федуна против расширения. Кроме как бредом назвать это не могу. Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов. Везде — по 18-20», — цитирует эксперта «Советский спорт».
Он подчеркнул, что нынешний президент «Спартака» Леонид Федун плоха разбирается в футболе и посоветовал функционеру больше времени уделять непосредственно команде.
«Красно-белые приобрели кучу ненужных игроков, а результата никакого! Вместо этого мы слышим умные рассуждения об экономике отечественного футбола. Нет, про бизнес в футболе Федуну лучше молчать», — сказал Червиченко.
Ранее главный тренер «Сочи» оценил идею расширить РПЛ до 18 команд.
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Футбол , Андрей Червиченко , Леонид Федун , Спартак
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