Червиченко назвал бредом аргументы Федуна против расширения РПЛ

«Считаю, давно пора было это сделать. Не знаю, зачем они столько тянули. Я читал высказывания Федуна против расширения. Кроме как бредом назвать это не могу. Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов. Везде — по 18-20», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он подчеркнул, что нынешний президент «Спартака» Леонид Федун плоха разбирается в футболе и посоветовал функционеру больше времени уделять непосредственно команде.

«Красно-белые приобрели кучу ненужных игроков, а результата никакого! Вместо этого мы слышим умные рассуждения об экономике отечественного футбола. Нет, про бизнес в футболе Федуну лучше молчать», — сказал Червиченко.

Ранее главный тренер «Сочи» оценил идею расширить РПЛ до 18 команд.