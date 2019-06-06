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Неймар отказывается переходить в «Реал» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар не собирается переходить в мадридский "Реал", сообщает "Советский спорт".
По информации Sport.es, руководство сливочных предлагало 27-летнему игроку €45 млн в качествен годовой зарплаты. Однако такая сумма не смогла заманить футболиста и он решил остаться в парижской команде.
Сообщается, что сумма трансфера Неймара обошлась бы мадридскому клубу в €350 млн До перехода в "ПСЖ" бразилец играл в каталонской "Барселоне". Отмечается, что он хотел бы туда вернуться.
В данный момент футболист травмирован, в связи с чем ему придется пропустить товарищеский матч с Катаром и игры Кубка Америки.
Ожидается, что восстановление игрока займет шесть недель.
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