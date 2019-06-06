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«Спартак» нацелился на хавбека «Спортинга» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек лиссабонского «Спортинга» Матеус Перейра попал в сферу интересов "Спартака".
Как сообщает A Bola, в услугах 23-летнего бразильца также заинтересовано московское «Динамо» и несколько английских клубов. Отмечается, что португальский клуб хочет выручить с продажи игрока порядка 10 миллионов евро, а также получить 20% от следующей перепродажи.
В минувшем сезоне Перейра находился в аренде в «Нюрнберге». В Германии он провел 21 игру, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.
Действующее соглашение Перейры с клубом истекает в июне 2022 года.
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Футбол , Спартак
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