Футболисту предложили контракт с «уникальным» условием

Бекали хочет купить Хаджи, который сейчас выступает за «Вииторул», и может предложить за него 3,5 миллиона евро. Самому футболисту функционер готов дать контракт, в котором будет прописан пункт, согласно которому Хаджи будет играть в каждом матче без возможности замены.

Также источник отмечает, что договор предусматривает, что Бекали не сможет публично критиковать игрока. Хаджи и его отец, известный в прошлом румынский футболист Георги Хаджи, пока раздумывают над этим предложением.

22-летний Хаджи-младший играет в «Вииторуле» под руководством своего отца, который является собственником и главным тренером команды. В завершившемся сезоне полузащитник сыграл в 39 матчах, забил 14 мячей и отдал восемь передач.

Бекали известен экстравагантными поступками и высказываниями. Например, в декабре прошлого года он заявил, что создание женской футбольной команды равносильно оправданию идей Сатаны. А в 2013 году он отказался ужинать с президентом амстердамского «Аякса» Хенни Хендриксом из-за того, что тот носит дешевую обувь.