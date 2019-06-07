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Футболисту предложили контракт с «уникальным» условием 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Reuters
Владелец румынского «Стяуа» Джиджи Бекали готов предложить футболисту Янису Хаджи «уникальный» контракт. Об этом в Twitter пишет журналист Эммануэль Рошу.
Бекали хочет купить Хаджи, который сейчас выступает за «Вииторул», и может предложить за него 3,5 миллиона евро. Самому футболисту функционер готов дать контракт, в котором будет прописан пункт, согласно которому Хаджи будет играть в каждом матче без возможности замены.
Также источник отмечает, что договор предусматривает, что Бекали не сможет публично критиковать игрока. Хаджи и его отец, известный в прошлом румынский футболист Георги Хаджи, пока раздумывают над этим предложением.
22-летний Хаджи-младший играет в «Вииторуле» под руководством своего отца, который является собственником и главным тренером команды. В завершившемся сезоне полузащитник сыграл в 39 матчах, забил 14 мячей и отдал восемь передач.
Бекали известен экстравагантными поступками и высказываниями. Например, в декабре прошлого года он заявил, что создание женской футбольной команды равносильно оправданию идей Сатаны. А в 2013 году он отказался ужинать с президентом амстердамского «Аякса» Хенни Хендриксом из-за того, что тот носит дешевую обувь.
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Футбол , Джиджи Бекали , Янис Хаджи
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