Слито видео нападения на футболиста Неймара «изнасилованной» им девицы

Видео , оказавшееся в распоряжении бразильской прессы показывает, что один из самых высокооплачиваемых футболистов мира действительно бьет женщину ногами, но это явно носит характер самообороны.

Отец футболиста подтвердил, что видео подлинное, но оно доказывает, что действия Неймара имеют характер самообороны, поскольку барышня первая начала его избивать и даже кинула в него бутылкой.

Напомним, что изначально фотомодель, чье имя скрывается правоохранителями, обвинила Неймара в изнасиловании, но потом скорректировала свои показания, сообщив, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе утех Неймар повёл себя грубо и даже избил её.

По уточнённым данным видео сделано на следующий день после изначально озвученной даты предполагаемого изнасилования.