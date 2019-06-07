Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слито видео нападения на футболиста Неймара «изнасилованной» им девицы 

Ридус 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Видео, оказавшееся в распоряжении бразильской прессы показывает, что один из самых высокооплачиваемых футболистов мира действительно бьет женщину ногами, но это явно носит характер самообороны.
Отец футболиста подтвердил, что видео подлинное, но оно доказывает, что действия Неймара имеют характер самообороны, поскольку барышня первая начала его избивать и даже кинула в него бутылкой.
Напомним, что изначально фотомодель, чье имя скрывается правоохранителями, обвинила Неймара в изнасиловании, но потом скорректировала свои показания, сообщив, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе утех Неймар повёл себя грубо и даже избил её.
По уточнённым данным видео сделано на следующий день после изначально озвученной даты предполагаемого изнасилования.
Ридус: последние новости
Экс-полузащитник сборной России по футболу Аршавин стал невыездным Адвокат Мамаева обратился за помощью к Татьяне Москальковой Ибрагимович забил гол в MLS красивейшим ударом через себя
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За «стукача» ответит? Русофобу предложили заткнуться18
Две глупые ошибки. В Лиге наций Англия не победит
Загитова поучаствовала в японском кулинарном шоу
Серроне сделал жесткое заявление в адрес Макгрегора
Футболисту предложили «уникальные» условия контракта
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение