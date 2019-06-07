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Черчесов рассказал о своей вере в Дзюбу 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем национальной команды Артёме Дзюбе.
«Здесь нет секрета. Артём ещё в 18-летнем возрасте играл у меня в «Спартаке», я его хорошо знал. Можно вдохновлять его или нет, но самое главное — футболист сам мотивированный. Он отлично подготовился к чемпионату мира внутренне, психологически», — приводит слова Черчесова пресс-службаСоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Он также поделился мнением о лидерских качествах Дзюбы.
«В каждой команде должен присутствовать лидер. Если их несколько, вообще идеально. Да, есть установки, собрания. Но есть и раздевалка, где ребята должны сами между собой регулировать какие-то вещи. Артём это делать умеет. Естественно, мы его в этом плане поддерживаем», — добавил специалист.
Дзюба дебютировал в сборной России в 2011 году. В общей сложности в его активе 34 матча, в которых он забил 16 мячей и отдал 9 голевых передач. С сентября 2018 года 30-летний форвард является капитаном сборной.
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Футбол , Станислав Черчесов , УЕФА , Спартак
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