«Королевская кобра и мангуст»: России и Сан-Марино сыграют в отборе ЧЕ

Футболисты сборной России в субботу проведут первый домашний матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино.

Встреча состоится в Саранске на стадионе "Мордовия Арена" и начнется в 19:00 мск. В активе сборной России после двух игр 3 очка, команда занимает второе место в группе I. Сборная Сан-Марино расположилась на последнем месте, в двух играх не набрав ни одного очка.

Ранее против Сан-Марино — только разгромный счет

Для команд предстоящий матч станет третьим в истории противостояния. В рамках отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года россияне дважды разгромили санмаринцев — 7:0 в гостях и 4:0 дома. В обеих играх принимал участие нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов , в бытность игроком действующий на позиции вратаря.

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла не стал называть счет, который устроит его команду. "Сложно думать в цифрах о результате, который нас устроит. Я предпочитаю видеть результат в действиях игроков, надеюсь, нам удастся сдержать соперника, как мы сделали это в матче с Казахстаном. Есть надежда, что россияне не покажут свою силу и мощь, ту, что была показана с командой Казахстана. Мы будем мангустом, который будет сражаться с королевской коброй", — сказал Варрелла журналистам.

Под руководством Черчесова-тренера российская команда в отборе к Евро-2020 стартовала с поражения от сборной Бельгии (1:3) и победы над командой Казахстана (4:0). Сборная Сан-Марино уступила командам Кипра (0:5) и Шотландии (0:2). В рамках подготовки к матчу с санмаринцами россияне на базе в Новогорске провели контрольный матч против московского клуба из ФНЛ "Чертаново" и разгромили соперника со счетом 6:0.

"Заранее ничего нельзя сказать. Если я скажу, что Сан-Марино одна из топ-сборных, вы будете думать по-своему. У нас есть фраза "правильно играть". Надо так играть и отсюда будет результат. На матч с "Чертаново" выходили забить максимально больше голов, завтра будет такая же возможность. Чтобы выиграть, надо забивать мячи", — сказал Черчесов журналистам.

Также тренер российской сборной расстроился из-за травмы полузащитника Юрия Газинского , повредившего плечо в игре против "Чертаново". "После сезона у всех бывают маленькие болячки, нас расстроила травма Газинского, в четверг он был в Мюнхене, утром в пятницу должна была быть операция, думаю, на несколько месяцев мы его потеряли", — отметил тренер.

Комплименты от европейцев

Сборная Сан-Марино является "футбольным карликом". С 1990 года команда провела 154 матча, в которых одержала одну победу (над сборной Лихтенштейна со счетом 1:0), четыре раза сыграла вничью и потерпела 149 поражений, разница забитых и пропущенных мячей составила 23-655. Футболисты сборной Сан-Марино не могут забить гол на протяжении последних десяти игр.

"Для Сан-Марино приехать сюда (в Россию) уже большое достижение, нам придется играть против одной из сильнейших сборных мира, что показал чемпионат мира. Главная схватка будет на поле, кажется, что миссия невыполнима, но мы постараемся опровергнуть это. Я не боюсь за свою сборную, знаю, что мои игроки готовы выступать на самом высоком уровне и играть с любой командой", — отметил Варрелла.

Перед игрой журналисты спросили капитана сборной России Артема Дзюбу (16 голов) о том, готов ли он обойти в списке бомбардиров национальной команды Валерия Карпина Андрея Аршавина , на счету которых по 17 мячей. "Способен, наверное, но цели такой нет. У нас есть командная цель. Нужно выполнять все действия", — отметил футболист.

По состоянию на четверг в кассах "Мордовии Арены" оставалось небольшое количество билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза . Вместимость стадиона — более 44 000 зрителей, на игре ожидается аншлаг. Поддерживать сборную Сан-Марино на трибуне в Саранске будет 10 болельщиков. "Сан-Марино — маленькая страна, мы знаем каждого болельщика в лицо. Их всего приедет 10 человек", — заявил защитник сборной Сан-Марино Фабио Витайоли

Матч обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом аль-Хакимом. Лайнсменами на эту игру назначены Даниэль Вернмарк и Фредрик Клювер, резервный рефери — Мартин Стрембергссон.