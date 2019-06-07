Саранск в ожидании праздника. Сборная России завершила подготовку к матчу отбора ЧЕ-2020

Футболисты сборной России в пятницу в Саранске провели тренировку в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Встреча пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена", начало в 19:00 мск.

После предматчевой тренировки на стадионе в Саранске главный тренер сборной России Станислав Черчесов позитивно оценил состояние команды.

"Состояние футболистов на сборе улучшалось с каждым днем, уже видно, что появилась свежесть, — сказал наставник команды. — В начале мы дали футболистам три дня отдыха, чтобы они перевели дух, встретились с семьями, а с 30-го числа мы начали подготовку. Игроки были не в самом оптимальном состоянии, но эти дни нам помогли привести команду в другое состояние, думаю, что работа прошла не зря".

Капитан национальной сборной Артем Дзюба рассказал, что футболисты хотят порадовать болельщиков своей игрой.

"Пока позитивные впечатления от города, встретили по-доброму, — сказал он. — Понимаем, что для жителей это праздник, мы хотим в нем принять участие, порадовать болельщиков в Саранске и по всей стране. Мы стремимся, чтобы нас уважали и ценили".

По словам форварда, поле "Мордовии-Арены" находится в хорошем состоянии. "Надеюсь, в день игры его польют, немного суховато, но в целом красивый стадион, мы довольны. Мы привыкли к жаре, на чемпионате мира также было. Для нас не проблема, да и в это время будет комфортно играть", — добавил он.

Ожидается, что на стадионе "Мордовия-Арена", который вмещает 44 тыс. зрителей, будет аншлаг. Еще за неделю до матча в продаже оставалось всего 2-3 тысячи билетов, о чем ТАСС сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович

Болельщики, которые не смогут присутствовать на стадионе, смогут посмотреть игру по телевизору. Матч между сборными России и Сан-Марино будет показан в прямом эфире на Первом канале.

"Сыграют те, кто лучше готов физически"

На матч в Саранск прилетели 28 игроков, вызванных в национальную команду. Изначально для подготовки к играм отборочного турнира ЧЕ-2020 против команд Сан-Марино и Кипра были вызваны 30 футболистов, но защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев был вынужден пропустить сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в понедельник во время контрольного матча против клуба Олимп — Футбольной национальной лиги "Чертаново" (6:0) получил травму левого плеча.

Тренер сборной отметил, что на поле в субботу выйдут игроки, которые лучше других физически готовы к матчу.

"У нас регламент, он не меняется, будет 20 полевых игроков и три вратаря. Мы оцениваем состояние, конкретный матч, берем в расчет предстоящую игру со сборной Кипра: будут те игроки, которые, во-первых, готовы чисто физически и исходя из технико-тактических характеристик", — сказал Черчесов.

"У нас так часто бывало, два-три человека не попадали в заявку, это нормальный рабочий процесс. Любой футболист, приезжая в сборную, понимает, что нужно проявлять свои лучшие качества", — подчеркнул Черчесов.

Статистика матчей сборной России с командами стран-карликов

Сборная России играла с командой Сан-Марино дважды в истории — в отборочном турнире чемпионата Европы 1996 года. Тогда россияне одержали две крупные победы. В октябре 1994 года на стадионе "Лужники" сборная России выиграла со счетом 4:0, а в июне 1995-го в Сан-Марино российские футболисты разгромили соперника, забив семь безответных мячей.

Всего сборная Россия провела 32 матча со сборными карликовых государств (Лихтенштейн, Люксембург, Кипр, Сан-Марино, Фарерские острова, Мальта, Андорра). Россияне ни разу не проигрывали соперникам, лишь однажды сыграв в ничью — со сборной Кипра в марте 1997 года в отборочном турнире ЧМ-1998 (1:1). Этот результат потом повлиял на место россиян в отборочной группе — они заняли только второе место и уступили в стыковых матчах итальянцам (1:1, 0:1).

Всего футболисты сборной России в этих матчах забили 106 мячей, пропустив от соперников из карликовых стран 9 голов. Самые крупные победы россияне одерживали со счетом 7:0 — ранее упомянутый матч с командой Сан-Марино и игра со сборной Лихтенштейна в сентябре 2015 года в отборочном турнире ЧЕ-2016.

После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), следом идут команды России (3), Казахстана (3), Кипра (3), Шотландии (3) и Сан-Марино (0).

Чемпионат Европы 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов в 12 странах. Одним из городов — хозяев турнира станет Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.