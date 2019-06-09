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Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель получает сообщения от игроков «Ливерпуля» 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американская модель Кинси Волански рассказала, как инцидент с забегом на поле в финале Лиги чемпионов повлиял на ее жизнь, передает "Советский спорт".
В матче между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэм Хотспур" девушка в откровенном купальнике выбежала с трибуны на газон, где ее вскоре задержали стюарды. Она была задержана и провела в испанской тюрьме пять часов, однако после этого случая некоторые игроки "красных" обращались к ней с личными сообщениями.
"Я не раскрываю никаких имен, но пара игроков "Ливерпуля" действительно посылала мне личные кокетливые сообщения после того, как я испортил игру. Один послал сердечным смайликам, а другой сообщение: "Я видел тебя во время игры", — приводит слова Волански The Sun.
Ранее сообщалось, что Волански предъявлен штраф.
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