Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Представитель чемпионата Испании в в России Даниэль Серехидо заявил, что новый формат Лиги чемпионов может оставить Россию без турнира.

"В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов", — цитирует Серехидо газета "Известия".

Ранее выбежавшая в финале Лиги чемпионов полуголой модель объяснила поступок.