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Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов 

Газета.Ru + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель чемпионата Испании в в России Даниэль Серехидо заявил, что новый формат Лиги чемпионов может оставить Россию без турнира.
"В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов", — цитирует Серехидо газета "Известия".
Ранее выбежавшая в финале Лиги чемпионов полуголой модель объяснила поступок.
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Футбол , УЕФА , газета "Известия"
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