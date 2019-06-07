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Газинский перенес операцию на плече 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский перенес операцию на плече. Об этом сообщается в твиттере сборной России.
«Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле», — говорится в сообщении.
Напомним, хавбек получил повреждение в контрольной игре за сборную России с «Чертаново» (6:0). МРТ выявило у него повреждение вращательной манжеты, он был вынужден покинуть расположение сборной и пропустит игры квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
8 июня сборная России сыграет с командой Сан-Марино, 11-го — с Кипром.
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