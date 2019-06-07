Газинский перенес операцию на плече

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский перенес операцию на плече. Об этом сообщается в твиттере сборной России.

«Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле», — говорится в сообщении.

Полузащитник @TeamRussia Юрий Газинский, получивший на днях травму плеча, перенес операцию. Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле! 💪 pic.twitter.com/sKUVn5np0d— Сборная России (@TeamRussia) June 7, 2019

Напомним, хавбек получил повреждение в контрольной игре за сборную России с «Чертаново» (6:0). МРТ выявило у него повреждение вращательной манжеты, он был вынужден покинуть расположение сборной и пропустит игры квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.

8 июня сборная России сыграет с командой Сан-Марино, 11-го — с Кипром.

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