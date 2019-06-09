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Тренер сборной Франции назвал поражение от Турции пощечиной 

Газета.Ru + ещё 24 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Турции (0:2) в матче отбора чемпионата Европы — 2020, передает "Советский спорт".
За весь матч "трехцветные" не нанесли ни одного удара в створ. Наставник действующих чемпионов мира сравнил это поражение с пощечиной.
"Когда вся команда показывает игру такого уровня, то из такого матча не получается извлечь ничего положительного. Мы не сделали того, что должны были, в матче с командой, которая демонстрировала свою игру. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет.
Для нас это была пощечина, больше мне нечего сказать. Поздравляем сборную Турции. Нам нужно возвращаться к основам", — приводит слова тренера TF1.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе установил антирекорд в матче с Турцией.
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Футбол , Дидье Дешам , Советский спорт
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