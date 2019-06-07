Экс-форвард «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в России

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Вилфрид Бони, ныне являющийся свободным агентом, может продолжить карьеру в России. Об этом сообщили представители агенства, клиентом которой является форвард сборной Кот-д'Ивуара.

"Вилфрид сейчас находится на тренировочных сборах вместе со сборной Кот-д'Ивуара, которая готовится к Кубку африканских наций. Его контракт со "Суонси" истек, так что мы занимаемся поиском новой команды. Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах. Вполне вероятно, Вилфрид продолжит карьеру в российском чемпионате. Это было бы интересно", — передает слова агента РИА "Новости".

Помимо "Манчестер Сити" Бони выступал за "Суонси Сити" и "Сток Сити". Последним клубом африканского форварда стал катарский "Аль-Араби", в составе которого он провел минувший сезон на правах аренды.