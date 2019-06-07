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Неймара снова обвиняют, теперь — в киберпреступлении 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бразильский нападающий французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар дал показания по делу об изнасиловании.
Помимо изнасилования бразильцу вменяется киберпреступление, потому как по версии следствия, сообщает AS, он якобы выложил фотографии модели Нажилы Триндади в Интернет.
Хочу поблагодарить всех за поддержку, за те сообщения, которые я получаю от друзей. Чувствую вашу любовь, спасибо, — заявил Неймар.
По информации бразильского портала UOL, заявление Триндади было зарегистрировано 31 мая в отделении полиции, занимающемся расследованием преступлений в отношении женщин, города Санту-Амару.
Представители 27-летнего футболиста заявили, что им ничего не известно об этих обвинениях. Отмечается, что в случае если факт изнасилования не подтвердится, женщине может грозить встречное обвинение за клевету.
Ранее News.ru писал, что появилось видео Неймара с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.
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