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Варрелла о Кокорине и Мамаеве: у нас в стране всегда рады хорошим игрокам 

Р-Спорт + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Находящиеся в СИЗО российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могли бы продолжить свои карьеры в чемпионате Сан-Марино, в стране рады футболистам, которые могут поднять культуру игры, заявил главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла.
"Не хотелось бы занимать чью-то сторону, тем более есть люди, кто разбирается в ситуации лучше. В Сан-Марино всегда будут рады хорошим футболистам, тем, кто может поднять футбольную культуру. В нашей стране хорошо примут тех, кто готов привнести культуру футбола", — сказал Варрелла журналистам.
Согласно обвинительному заключению, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.
Пресненский суд столицы 8 мая приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Кокориных, по году и пять месяцев получили Мамаев и Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивала прокурор Светлана Тарасова.
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Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Светлана Тарасова , Александр Протасовицкий , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , ФСИН
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