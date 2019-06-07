Гергиев стал послом чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев официально стал послом города-организатора Чемпионата Европы-2020 Санкт-Петербурга.

Для меня большая честь представлять российскую культуру в целом. После громадного успеха в проведении в России чемпионата мира по футбола я уверен в успешном проведении, — приводит слова Гергиева пресс-служба оргкомитета.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне.

Впервые Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 городах разных стран с 12 июня по 12 июля.