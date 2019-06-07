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Гергиев стал послом чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев официально стал послом города-организатора Чемпионата Европы-2020 Санкт-Петербурга.
Для меня большая честь представлять российскую культуру в целом. После громадного успеха в проведении в России чемпионата мира по футбола я уверен в успешном проведении, — приводит слова Гергиева пресс-служба оргкомитета.
Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне.
Впервые Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 городах разных стран с 12 июня по 12 июля.
Ранее в УЕФА заявили, что у Санкт-Петербурга есть шансы на проведение финала Лиги чемпионов, писал News.ru.
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