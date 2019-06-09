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Стали известны сроки восстановления Неймара 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки — 2020, сообщает "Советский спорт".
Как стало известно Globo Esporte, худшие прогнозы враче относительной полученной травмы бразильца, не сбылись. У него диагностирован разрыв связок голеностопа правой ноги, однако хирургическое вмешательство не потребуется. Ожидается, что форвард пропустит порядка четырех недель.
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля.
Ранее сообщалось, что обвинившая Неймара в изнасиловании модель попала в больницу после допроса.
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