Стали известны сроки восстановления Неймара

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки — 2020, сообщает "Советский спорт".

Как стало известно Globo Esporte, худшие прогнозы враче относительной полученной травмы бразильца, не сбылись. У него диагностирован разрыв связок голеностопа правой ноги, однако хирургическое вмешательство не потребуется. Ожидается, что форвард пропустит порядка четырех недель.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля.

Ранее сообщалось, что обвинившая Неймара в изнасиловании модель попала в больницу после допроса.