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Каррера обратился к фанатам «Спартака» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, как болельщики красно-белых поддерживают его. По словам итальянского специалиста, фанаты "народной" команды регулярно отправляют ему большое количество сообщений. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Я чувствую поддержку и любовь болельщиков "Спартака", даже находясь в Италии. Они мне часто пишут. Их поддержка — колоссальна. Я очень благодарен им за это. Мне очень приятно, что мы смогли добиться чемпионства и войти в историю, а я стал частью этого великого события", — сказал он в программе "Мы к вам приедем" на YouTube.
Также Каррера выступил с обращением к болельщикам "Спартака", порекомендовав поддерживать команду всегда.
"Я бы посоветовал фанатам "Спартака" сплотиться вокруг команды, чтобы они являлись единым и дружным коллективом. Чтобы они болели за "Спартак", — заявил итальянец.
Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выиграли Суперкубок России. В октябре 2018 года он был уволен со своего поста.
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Футбол , Спартак
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