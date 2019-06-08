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Свидетелем футболиста Озила на свадьбе стал президент Турции 

360tv.ru + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Видео с церемонии бракосочетания появилось в Twitter.
Судя по опубликованным кадрам, Эрдоган посетил свадьбу вместе со своей женой Эмине. Турецкий лидер сказал молодоженам напутственные слова и пожелал долгой совместной жизни.
Как сообщил «Царьград», избранницей Озила стала «мисс Турция» Амине Гюльше. Свадьба проходила в Стамбуле, в роскошном отеле на берегу Босфора.
Озил родился в Турции, но в раннем возрасте вместе с родителями переехал в Германию. Он является воспитанником немецких клубов и выступает за сборную Германии по футболу.
Озила и Эрдогана связывают дружеские отношения, которые соотечественники футболиста постоянно критикуют. Так, в прошлом году спортсмен подарил турецкому лидеру футболку «Арсенала» со своим автографом, после этого в штабе сборной Германии засомневались в необходимости включать игрока в заявку на чемпионат мира.
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