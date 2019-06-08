Свидетелем футболиста Озила на свадьбе стал президент Турции

Видео с церемонии бракосочетания появилось в Twitter.

Судя по опубликованным кадрам, Эрдоган посетил свадьбу вместе со своей женой Эмине. Турецкий лидер сказал молодоженам напутственные слова и пожелал долгой совместной жизни.

Mesut Özil — Amine Gülşe çifti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şahitliğinde evlendi. pic.twitter.com/dv3fuQtO4F— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) June 7, 2019

Как сообщил «Царьград», избранницей Озила стала «мисс Турция» Амине Гюльше. Свадьба проходила в Стамбуле, в роскошном отеле на берегу Босфора.

Озил родился в Турции, но в раннем возрасте вместе с родителями переехал в Германию. Он является воспитанником немецких клубов и выступает за сборную Германии по футболу.

Озила и Эрдогана связывают дружеские отношения, которые соотечественники футболиста постоянно критикуют. Так, в прошлом году спортсмен подарил турецкому лидеру футболку «Арсенала» со своим автографом, после этого в штабе сборной Германии засомневались в необходимости включать игрока в заявку на чемпионат мира.