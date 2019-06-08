Месси помог Аргентине разгромить Никарагуа

Сборная Аргентины по футболу в преддверии Кубка Америки-2019 добилась разгромной победы над командой Никарагуа в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Сан-Хуане, завершилась со счетом 5:1 в пользу "альбиселесте".

Уже в первом тайме капитан Аргентины Лионель Месси в течение двух минут оформил дубль и на перерыв команды ушли при счете 2:0. Во втором тайме аргентинские футболисты еще трижды поражали ворота соперника — дважды отличался Лаутаро Мартинес, а еще один гол у Роберто Перейры

Гости смогли ответить лишь голом "престижа" — на 91 минуте встречи с пенальти забили единственный ответный мяч. Он на счету Хуана Барреры

Матч против Никарагуа стал для Аргентины заключительным перед стартом в Кубке Америки. На главном турнире Южной Америки Месси со своими партнерами по команде стартует поединком против Колумбии. Игра состоится 16 июня.