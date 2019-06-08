Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси помог Аргентине разгромить Никарагуа 

Вести.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: EPA
Сборная Аргентины по футболу в преддверии Кубка Америки-2019 добилась разгромной победы над командой Никарагуа в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Сан-Хуане, завершилась со счетом 5:1 в пользу "альбиселесте".
Уже в первом тайме капитан Аргентины Лионель Месси в течение двух минут оформил дубль и на перерыв команды ушли при счете 2:0. Во втором тайме аргентинские футболисты еще трижды поражали ворота соперника — дважды отличался Лаутаро Мартинес, а еще один гол у Роберто Перейры.
Гости смогли ответить лишь голом "престижа" — на 91 минуте встречи с пенальти забили единственный ответный мяч. Он на счету Хуана Барреры.
Матч против Никарагуа стал для Аргентины заключительным перед стартом в Кубке Америки. На главном турнире Южной Америки Месси со своими партнерами по команде стартует поединком против Колумбии. Игра состоится 16 июня.
Вести.Ru: последние новости
Россия может быть исключена из Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА Станислав Черчесов: задача сборной России – забить как можно больше мячей Эден Азар официально стал игроком "Реала"
Футбол , Лионель Месси , Роберто Перейра , Хуан Баррера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хабиб поведал о подготовке к бою с Порье1
России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов10
Боксер Стивенсон — после комы: я вернулся
Роналду рассказал о секрете своей физической формы2
«Королевская кобра и мангуст»: РФ сыграет с Сан-Марино2
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение