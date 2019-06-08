Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку Владу Седан во время флеш-интервью, передает "Советский спорт".

После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.

По информации СМИ, Зинченко встречается с Седан.

Встреча между сборными Украины и Сербии, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.