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Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку Владу Седан во время флеш-интервью, передает "Советский спорт".
После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
По информации СМИ, Зинченко встречается с Седан.
Встреча между сборными Украины и Сербии, прошедшая во Львове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах по ошибке испугался поцелуя журналистки.
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Футбол , Видео , Мохамед Салах , Александр Зинченко , Газета.Ru , Советский спорт
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