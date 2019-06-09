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Криштиану Роналду остановил автобус с командой ради юного фаната 

360tv.ru + ещё 17 2 часа назад
Фото: кадр Twitter
Нападающий сборной Португалии и итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду остановил автобус, чтобы обнять маленького мальчика, своего фаната. Ребенок стоял с плакатом на пути от тренировочной базы в отель.
Столь милый эпизод произошел после тренировки португальской сборной 8 июня. Игроки ехали в автобусе, когда Роналду заметил из окна мальчика с плакатом: Cristiano Ronaldo dame un abrazo («Криштиану Роналду, обними меня»).
Заметив ребенка, Роналду попросил водителя остановиться, позвал мальчика в салон и сделал с ним фотографию.
Позже СМИ сообщили, что ребенку 11 лет, его зовут Эдуардо. Он страдает лейкемией.
Португальская сборная проводила тренировку в преддверии матча с Голландией в рамках Лиги наций. Игра пройдет в воскресенье, 9 июня. Начало матча — в 21:45. В этой встрече будет определен победитель турнира.
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Комментарии1
Футбол , Криштиану Роналду
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