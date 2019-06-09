Криштиану Роналду остановил автобус с командой ради юного фаната

Нападающий сборной Португалии и итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду остановил автобус, чтобы обнять маленького мальчика, своего фаната. Ребенок стоял с плакатом на пути от тренировочной базы в отель.

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM— SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2019

Столь милый эпизод произошел после тренировки португальской сборной 8 июня. Игроки ехали в автобусе, когда Роналду заметил из окна мальчика с плакатом: Cristiano Ronaldo dame un abrazo («Криштиану Роналду, обними меня»).

Заметив ребенка, Роналду попросил водителя остановиться, позвал мальчика в салон и сделал с ним фотографию.

Позже СМИ сообщили, что ребенку 11 лет, его зовут Эдуардо. Он страдает лейкемией.

Португальская сборная проводила тренировку в преддверии матча с Голландией в рамках Лиги наций. Игра пройдет в воскресенье, 9 июня. Начало матча — в 21:45. В этой встрече будет определен победитель турнира.