Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика

Ребенок стоял на обочине и держал в руках плакат с просьбой к Роналду обнять его.

Форвард сборной Португалии и нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, чтобы сфотографироваться с юным фанатом.

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM— SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г. Мальчик стоят на пути следования спортсменов и держал в руках плакат с просьбой к знаменитому игроку обнять его.

Эпизод произошел после возвращения сборной Португалии с мачта против команды Швейцарии в полуфинале Лиги Наций (3:1), в котором Роналду оформил хет-трик.

Пятикратный обладатель золотого мяча не смог не обратить внимание на преданного поклонника и выполнил его просьбу, устроив совместную с ребенком фотосессию.

Издание A Bola сообщает, что 11-летний Эдуарду болен лейкемией.