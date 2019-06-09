Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика 

ТК «Звезда» + ещё 10 2 часа назад
Фото: кадр Twitter
Ребенок стоял на обочине и держал в руках плакат с просьбой к Роналду обнять его.
Форвард сборной Португалии и нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, чтобы сфотографироваться с юным фанатом.
Мальчик стоят на пути следования спортсменов и держал в руках плакат с просьбой к знаменитому игроку обнять его.
Эпизод произошел после возвращения сборной Португалии с мачта против команды Швейцарии в полуфинале Лиги Наций (3:1), в котором Роналду оформил хет-трик.
Пятикратный обладатель золотого мяча не смог не обратить внимание на преданного поклонника и выполнил его просьбу, устроив совместную с ребенком фотосессию.
Издание A Bola сообщает, что 11-летний Эдуарду болен лейкемией.
ТК «Звезда»: последние новости
Дзюба рассказал, как отреагирует на обнаженную девушку на поле Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов Экс-супруга Аршавина отказалась комментировать его запрет на выезд за границу
Комментарии1
Футбол , Криштиану Роналду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попов проиграл дебютный бой в UFC1
Тренер Сан-Марино усомнился в игре с РФ на равных2
Черчесов оценил разгромную победу сборной России1
IAAF опровергла информацию о решении по ВФЛА
Смолов забил 100-й мяч в карьере
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение