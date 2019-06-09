Дзюба обратился к болельщикам после победы над Сан-Марино

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 против команды Сан-Марино, передает "Советский спорт".

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. Дзюба отметился покером.

"Всех с победой! Спасибо огромное за поддержку!" — написал Дзюба в своем инстаграме.

Благодаря этой победе сборная России закрепилась на второй строчке в группе I, уступая лидирующей Бельгии три очка.

Ранее Дзюба рассказал, желает ли сборная России пробиться на чемпионат Европы.