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Дзюба обратился к болельщикам после победы над Сан-Марино 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 против команды Сан-Марино, передает "Советский спорт".
Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. Дзюба отметился покером.
"Всех с победой! Спасибо огромное за поддержку!" — написал Дзюба в своем инстаграме.
Благодаря этой победе сборная России закрепилась на второй строчке в группе I, уступая лидирующей Бельгии три очка.
Ранее Дзюба рассказал, желает ли сборная России пробиться на чемпионат Европы.
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Футбол , Артем Дзюба , Советский спорт
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