Домогавшегося до футболисток афганского чиновника наказали

Президент Афганской федерации футбола (AFF) Керамуудин Карим наказан за проявление насилия в отношении футболисток национальной сборной страны, сообщает "Советский спорт".

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) признал виновным чиновника и принял решение пожизненно отстранить функционера от любой деятельности, связанной с футболом. Кроме того, по информации Deutsche Welle, ему придется заплатить штраф в размере в 1 млн швейцарских франков (около €890 тыс.).

Согласно показаниям пострадавших, чиновники домогались на футболисток и платили им за молчание, а также оказывая физическое давление на несогласных. Глава департамента женского футбола Халида Попал вскоре после скандала покинула страну.

Ранее сообщалось, что спортсменка рассказала о насилии со стороны главы Афганской федерации футбола.