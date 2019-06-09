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Домогавшегося до футболисток афганского чиновника наказали 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Президент Афганской федерации футбола (AFF) Керамуудин Карим наказан за проявление насилия в отношении футболисток национальной сборной страны, сообщает "Советский спорт".
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) признал виновным чиновника и принял решение пожизненно отстранить функционера от любой деятельности, связанной с футболом. Кроме того, по информации Deutsche Welle, ему придется заплатить штраф в размере в 1 млн швейцарских франков (около €890 тыс.).
Согласно показаниям пострадавших, чиновники домогались на футболисток и платили им за молчание, а также оказывая физическое давление на несогласных. Глава департамента женского футбола Халида Попал вскоре после скандала покинула страну.
Ранее сообщалось, что спортсменка рассказала о насилии со стороны главы Афганской федерации футбола.
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Футбол , Советский спорт , Deutsche Welle
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