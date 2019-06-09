Дом игрока сборной Испании ограбили во время матча

Дом нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы — 2020, сообщает "Советский спорт".

Как стало известно Marca, во время игры вооруженные грабители проникли в жилище спортсмена и похитили драгоценные вещи. В момент ограбления в доме находилась семья Мората — жена и двое сыновей. Никто из них не пострадал.

Полиция, прибывшая на место преступления, не смогла задержать злоумышленников.