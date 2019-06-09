Российские арбитры Еськов и Безбородов получили назначения на матчи отбора ЧЕ-2020

Российские арбитры Алексей Еськов Владислав Безбородов назначены на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отборочный турнир чемпионата Европы — 2020 завершится в марте 2020 года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.