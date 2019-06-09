«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Бэйла

Как утверждает The Sun, это может произойти в летнее трансферное окно.

Руководство клуба уже сделало предложение по 29-летнему валлийцу.

Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В завершившемся сезоне Бэйл провёл 42 матча за «Реал», забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее News.ru писал, что сборная России одержала самую крупную победу в своей истории.