«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Бэйла 

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует арендовать форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
Как утверждает The Sun, это может произойти в летнее трансферное окно.
Руководство клуба уже сделало предложение по 29-летнему валлийцу.
Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года.
В завершившемся сезоне Бэйл провёл 42 матча за «Реал», забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее News.ru писал, что сборная России одержала самую крупную победу в своей истории.