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«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Бэйла 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует арендовать форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
Как утверждает The Sun, это может произойти в летнее трансферное окно.
Руководство клуба уже сделало предложение по 29-летнему валлийцу.
Соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года.
В завершившемся сезоне Бэйл провёл 42 матча за «Реал», забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее News.ru писал, что сборная России одержала самую крупную победу в своей истории.
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Футбол , Гарет Бэйл , Реал , Манчестер Юнайтед
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