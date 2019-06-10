СМИ: главным тренером «Челси» станет Фрэнк Лэмпард

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард станет новым наставником лондонского клуба. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, Лэмпард сменит на посту главного тренера Маурицио Сарри, который перейдет в туринский «Ювентус». Отмечается, что ради переговоров с руководством клуба 40-летний специалист прервал свой отпуск и приехал в британскую столицу. Что касается его планов в новом качестве, то он намерен омолодить состав «Челси». Стратегия развития команды на ближайшие годы уже готова.