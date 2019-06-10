Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: главным тренером «Челси» станет Фрэнк Лэмпард 

360tv.ru + ещё 4 30 минут назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард станет новым наставником лондонского клуба. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, Лэмпард сменит на посту главного тренера Маурицио Сарри, который перейдет в туринский «Ювентус». Отмечается, что ради переговоров с руководством клуба 40-летний специалист прервал свой отпуск и приехал в британскую столицу. Что касается его планов в новом качестве, то он намерен омолодить состав «Челси». Стратегия развития команды на ближайшие годы уже готова.
360tv.ru: последние новости
Смертельно больной бывший игрок «Зенита» проведет прощальный вечер Сборная России одержала крупнейшую победу в истории в матче с Сан‐Марино Криштиану Роналду остановил автобус с командой ради юного фаната
Футбол , Фрэнк Лэмпард
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион променял США на РФ и столкнулся с проблемами10
УЕФА опроверг слухи о желании изменить формат ЛЧ
Умер хоккеист Юрий Борисов
«Порту» готовит предложение по трансферу Зе Луиша
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение