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Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Сан-Марино 

Чемпионат.com + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сан-Марино (9:0).
«Спасибо за поддержку!» — написал Черчесов на странице в «Инстаграме».
Бельгийцы обошли сборную России в группе I и, набрав девять очков, возглавляют таблицу группы. В следующем туре сборная России сыграет с национальной командой Кипра. Встреча состоится 11 июня на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявшие третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.
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