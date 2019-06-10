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СМИ: «Порту» готовит предложение по трансферу футболиста «Спартака» Зе Луиша 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Фото: Reuters
Португальский футбольный клуб «Порту» заинтересован в приобретении форварда московского «Спартака» Зе Луиша.
Об этом сообщает O Jogo.
По информации издания, в составе португальской команды нападающего хочет видеть лично главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау, который знаком с Зе Луишем по совместной работе в «Браге».
Отмечается, что специалист уже звонил игроку из Кабо-Верде и убедил перейти в «Порту». 11 июня руководство клуба намерено сделать официальное предложение «Спартаку».
В минувшем сезоне Зе Луиш сыграл 36 матчей в составе красно-белых, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Ранее Андрей Тихонов выразил мнение, что возвращение Квинси Промеса может пойти на пользу президенту «Спартака».
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Футбол , Луиш Зе , Квинси Промес , Андрей Тихонов , Спартак
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