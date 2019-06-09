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Бразильские футболистки разгромили команду Ямайки в матче чемпионата мира 

ТАСС + ещё 1 27 минут назад
Фото: ТАСС
Сборная Бразилии одержала победу над командой Ямайки со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.
Забитыми мячами в составе бразильской команды отличилась Кристиана (16, 50 и 64-я минуты). Она забила 10 мячей на чемпионатах мира и уступает по этому показателю среди бразильянок только Марте (15).
Также Кристиана с тремя голами вышла на первое место среди бомбардиров турнира, превзойдя испанку Дженнифер Эрмосо и французскую футболистку Венди Ренар, на счету которых по два гола.
Текущий чемпионат мира стал седьмым в карьере бразильской футболистки Формиги, которая стала рекордсменкой по этому показателю. 41-летняя полузащитница обошла бывшую футболистку сборной Японии Хомарэ Саву, которая приняла участие в шести чемпионатах мира. Среди мужчин больше всего в чемпионатах мира выступали мексиканские футболисты Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус. На счету футболистов по пять мировых первенств.
Команды выступают в группе C вместе со сборными Италии и Австралии, чей очный матч завершился со счетом 2:1 в пользу итальянок. В следующем туре пройдут матчи Австралия — Бразилия и Ямайка — Италия, встречи состоятся 13 и 14 июня соответственно.
В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу. Турнир завершится 7 июля.
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Футбол , Рафаэль Маркес
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