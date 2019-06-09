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Мбаппе может перейти в «Реал» за €230 млн 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский "Реал". Об этом сообщает ABC.es.
Как утверждает источник, отец 20-летнего француза уже ведет деятельность, направленную на переход его сына в стан "сливочных".
Сообщается, что форварду не нравится его положение в команде. Мбаппе считает, что его роль в команде не менее значима, чем роль Неймара. Поэтому, он хочет получать такую же зарплату, как и бразилец, а именно — €36 млн в год.
При условии, что Мбаппе сможет договориться с "королевским клубом" от переходе, сумма его трансфера обойдется испанцам примерно в €230 млн В минувшем сезоне футболист сыграл в 43 матчах в составе "ПСЖ", став автором 39 голов и 17 результативных передач.
Договор Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет продлить контракт с Неймаром
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