Мбаппе может перейти в «Реал» за €230 млн

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский "Реал" . Об этом сообщает ABC.es.

Как утверждает источник, отец 20-летнего француза уже ведет деятельность, направленную на переход его сына в стан "сливочных".

Сообщается, что форварду не нравится его положение в команде. Мбаппе считает, что его роль в команде не менее значима, чем роль Неймара. Поэтому, он хочет получать такую же зарплату, как и бразилец, а именно — €36 млн в год.

При условии, что Мбаппе сможет договориться с "королевским клубом" от переходе, сумма его трансфера обойдется испанцам примерно в €230 млн В минувшем сезоне футболист сыграл в 43 матчах в составе "ПСЖ", став автором 39 голов и 17 результативных передач.

Договор Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет продлить контракт с Неймаром