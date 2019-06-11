«Рому» возглавил тренер донецкого «Шахтера»

Руководство итальянского "Ромы" объявило имя нового главного тренера команды, передает "Советский спорт".

Сообщается, что наставником римского клуба стал Паулу Фонсека, ранее возглавлявший донецкий "Шахтер".

Контракт 46-летнего португальца с "Ромой" рассчитан на два года с возможностью продления до лета 2022 года.

В составе "Шахтера" специалист трижды выигрывал чемпионат Украины, а также завоевывал Кубок страны.

В 2017 году он стал обладателем Суперкубка Украины.

Футболистов португальского "Брагу" он смог привести в победе в Кубке страны, а игроков "Порту" — в Суперкубке.

"Рома" занимает пятую строчку турнирной таблицы Серии А, что дает римлянам путевку в Лигу Европы.

Ранее экс-тренер "Ромы" поделился мнением о будущем клуба.