Руководство итальянского "Ромы" объявило имя нового главного тренера команды, передает "Советский спорт".
Сообщается, что наставником римского клуба стал Паулу Фонсека, ранее возглавлявший донецкий "Шахтер".
Контракт 46-летнего португальца с "Ромой" рассчитан на два года с возможностью продления до лета 2022 года.
В составе "Шахтера" специалист трижды выигрывал чемпионат Украины, а также завоевывал Кубок страны.
В 2017 году он стал обладателем Суперкубка Украины.
Футболистов португальского "Брагу" он смог привести в победе в Кубке страны, а игроков "Порту" — в Суперкубке.
"Рома" занимает пятую строчку турнирной таблицы Серии А, что дает римлянам путевку в Лигу Европы.
Ранее экс-тренер "Ромы" поделился мнением о будущем клуба.