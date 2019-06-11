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ФК «Ростов» хочет перенести концерт «Ленинграда» 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Футбольный клуб «Ростов» намерен изменить дату концерта музыкальной группы «Ленинград» на своём стадионе.
Концерт группы Сергея Шнурова назначен на 13 сентября и должен пройти на «Ростов-Арене», пишет sport.business-gazeta. В этот же уикенд «Ростов» проводит матч 9-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». Сообщается, что в базовой версии календаря клуб должен был сыграть на выезде 15 сентября, но они попросили Российскую премьер-лигу (РПЛ) поставить на эту дату домашнюю игру.
В клубе опасаются за качество газона после проведения концерта. В прошлом году подобный скандал случился перед концертом ростовского рэп-исполнителя Басты.
«Ростов» подписал воспитанника «Зенита», ранее писал News.ru.
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