ФК «Ростов» хочет перенести концерт «Ленинграда»

Футбольный клуб «Ростов» намерен изменить дату концерта музыкальной группы «Ленинград» на своём стадионе.

Концерт группы Сергея Шнурова назначен на 13 сентября и должен пройти на «Ростов-Арене», пишет sport.business-gazeta. В этот же уикенд «Ростов» проводит матч 9-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». Сообщается, что в базовой версии календаря клуб должен был сыграть на выезде 15 сентября, но они попросили Российскую премьер-лигу (РПЛ) поставить на эту дату домашнюю игру.

В клубе опасаются за качество газона после проведения концерта. В прошлом году подобный скандал случился перед концертом ростовского рэп-исполнителя Басты.