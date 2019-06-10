«Мой последний вечер»: смертельно больной экс-игрок «Зенита» сделал заявление

Экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен , страдающий от бокового амиотрофического склероза (БАС), записал видеообращение, в котором пригласил всех на прощальную встречу. Видео опубликовала в твиттере его подруга.

С помощью генерирующего речь устройства Риксен рассказал, что 28 июня у него будет «особенный вечер».

«Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер», — сказал он, попросив болельщиков прийти и сделать встречу запоминающейся.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Встреча с Риксеном пройдет в шотландском GoGlasgow Urban Hotel. Входной билет стоит 70 фунтов, вырученные средства пойдут в фонд Риксена и фонд The Motor Neurone Disease Association, которые ищут способы вылечить БАС — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличам и постепенной атрофии мышц.

Уроженец Нидерландов Фернандо Риксен начал свою карьеру в клубе «Фортуна», играл в шотландском «Рейнджерсе», а 2006-2009 годы провел в «Зените».

В октябре 2013 года Риксен сообщил о поставленном ему диагнозе. В мае 2018-го стало известно, что футболист потерял способность говорить. Осенью того же года его госпитализировали из-за болей в груди, а спустя два месяца перевели из больницы в хоспис.