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«Мой последний вечер»: смертельно больной экс-игрок «Зенита» сделал заявление 

Рамблер + ещё 17 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий от бокового амиотрофического склероза (БАС), записал видеообращение, в котором пригласил всех на прощальную встречу. Видео опубликовала в твиттере его подруга.
С помощью генерирующего речь устройства Риксен рассказал, что 28 июня у него будет «особенный вечер».
«Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер», — сказал он, попросив болельщиков прийти и сделать встречу запоминающейся.
Встреча с Риксеном пройдет в шотландском GoGlasgow Urban Hotel. Входной билет стоит 70 фунтов, вырученные средства пойдут в фонд Риксена и фонд The Motor Neurone Disease Association, которые ищут способы вылечить БАС — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличам и постепенной атрофии мышц.
Уроженец Нидерландов Фернандо Риксен начал свою карьеру в клубе «Фортуна», играл в шотландском «Рейнджерсе», а 2006-2009 годы провел в «Зените».
В октябре 2013 года Риксен сообщил о поставленном ему диагнозе. В мае 2018-го стало известно, что футболист потерял способность говорить. Осенью того же года его госпитализировали из-за болей в груди, а спустя два месяца перевели из больницы в хоспис.
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Футбол , Фернандо Риксен , Зенит
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