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Суд отказал Мамаеву в свидании с детьми в СИЗО. Они не виделись с октября 

SPORT24.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Александр Мысякин, Sport24
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что суд отказал его подзащитному в свидании с детьми. Павел и его жена Алана воспитывает общую дочь, а также сына Аланы от первого брака. Мамаев в настоящее время продолжает находиться в СИЗО.
«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября.
Он держится, сохраняет стойкость духа. Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить. Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре», — цитирует Бушманова RT.
Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. С октября прошлого года все четверо находятся в СИЗО «Бутырка». 13 июня Московский городской суд будет рассматривать апелляцию на приговор, вынесенный Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным и Александру Протасовицкому.
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Футбол , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН
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