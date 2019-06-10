Дело Неймара: пропала главная улика

Модель Нажила Триндади, обвинившая бразильского футболиста Неймара в изнасиловании, заявила о пропаже планшета, который якобы содержал видеозапись преступления, сообщает издание AS со ссылкой на слова адвоката девушки Данило Гарсия де Андраде. По словам юриста, если улика не будет найдена в ближайшее время, он откажется представлять интересы своей подзащитной.

Об отсутствии главного доказательства вины спортсмена стало известно, когда Гарсия де Андраде изъявил желание посмотреть скандальную видеозапись. Однако, Триндади заявила, что планшет с видео был украден. При этом, по её словам, владельцы квартиры, где хранилось устройство наотрез отвергают факт произошедшего преступления.

Ранее Нажила Триндади рассказала подробности якобы совершённого преступления. Модель уверяет, что футболист ее «страстно желал» и просил приехать к нему во Францию. Однако, когда она заявила, что не может этого сделать из-за финансовых проблем и работы, он предложил все оплатить.

Девушка решила встретиться с ним, но в парижском отеле он показал себя агрессивным человеком, «совсем не тем, кого она знала». По ее словам, сначала они целовались и ей все нравилось, но затем он начал вести себя грубо. Когда Триндади решила отказаться от незащищённого секса, спортсмен продолжил процесс против её воли. По ее словам, Неймар не останавливался, не реагировал на крики и в итоге начал ее «насиловать и бить». В интервью СМИ модель подчёркивала, что хочет, «чтобы он ответил за свой поступок».