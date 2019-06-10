Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова 

RT на русском + ещё 10 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», 29-летний полузащитник Руслан Камболов подписал двухлетний контракт с клубом.
В прошлом сезоне игрок выступал за казанский «Рубин». В 27 матчах ему не удалось отметиться результативными действиями. Камболов является игроком сборной России, за которую выступает с 2015 года.
Ранее Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов необходимо ЦСКА.
RT на русском: последние новости
Адвокат Мамаева: надеемся, что Павел выйдет на свободу из зала Мосгорсуда Обвинившая Неймара в изнасиловании модель заявила, что у неё украли планшет с уликами Смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере»
Футбол , Руслан Камболов , ФК "Рубин"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА расстался с Базелюком
Японский певец вступился за Медведеву
Шарапова вернется на корт на Мальорке
Мамаеву отказали во встрече с детьми2
«Хочу ответить Сеску на поле». Головин о троллинге Фабрегаса
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть