Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», 29-летний полузащитник Руслан Камболов подписал двухлетний контракт с клубом.
В прошлом сезоне игрок выступал за казанский «Рубин». В 27 матчах ему не удалось отметиться результативными действиями. Камболов является игроком сборной России, за которую выступает с 2015 года.
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