Футболист Базелюк покинул московский ЦСКА

У 26-летнего игрока закончился контракт с клубом.

Базелюк является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за основную команду в 2013 году. За армейцев он провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. В составе ЦСКА он стал чемпионом России (2013/14), обладателем Кубка (2012/13) и Суперкубка страны (2013, 2014).

В сезоне-2018/19 Базелюк выступал за "СКА-Хабаровск" на правах аренды. В Олимп — Футбольной национальной лиге он провел 31 матч и забил 7 голов. В Кубке России на его счету два матча и 1 гол.

Ранее нападающий на правах аренды выступал за московское "Торпедо", краснодарскую "Кубань", "СКА-Хабаровск", махачкалинский "Анжи", португальский клуб "Эшторил-Прая" и чешскую команду "Зброёвка".