Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист Базелюк покинул московский ЦСКА 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий Константин Базелюк покинул московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба армейцев.
У 26-летнего игрока закончился контракт с клубом.
Базелюк является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за основную команду в 2013 году. За армейцев он провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. В составе ЦСКА он стал чемпионом России (2013/14), обладателем Кубка (2012/13) и Суперкубка страны (2013, 2014).
В сезоне-2018/19 Базелюк выступал за "СКА-Хабаровск" на правах аренды. В Олимп — Футбольной национальной лиге он провел 31 матч и забил 7 голов. В Кубке России на его счету два матча и 1 гол.
Ранее нападающий на правах аренды выступал за московское "Торпедо", краснодарскую "Кубань", "СКА-Хабаровск", махачкалинский "Анжи", португальский клуб "Эшторил-Прая" и чешскую команду "Зброёвка".
ТАСС: последние новости
Сборная России по футболу продолжила подготовку к матчу отбора ЧЕ-2020 с командой Кипра Бывший футболист "Зенита" Риксен объявил о прощальном вечере СМИ: футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Порту"
Футбол , Константин Базелюк , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер хоккеист Юрий Борисов
«Порту» готовит предложение по трансферу Зе Луиша
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту
Определился лучший гол Лиги наций
Ингушский мальчик побил рекорд чеченского мальчика
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение