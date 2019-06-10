«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Санкт-петербургский «Зенит» призвал бывшего футболиста клуба Фернандо Риксена , который борется с неизлечимой болезнью, не сдаваться в борьбе с недугом.

«Фернандо, каждый, для кого небезразличны сине-бело-голубые цвета, с вами. Не сдавайтесь!»

— гласит обращение клуба, опубликованное в Instagram.

Фернандо Риксен проведёт благотворительный вечер 28 июня в Глазго. Сам голландец заявил, что он станет для него последним, после чего он прекратит бороться со своим недугом. С 2013 года бывший футболист борется бокового амиотрофического склероза. В настоящее время это заболевание считается неизлечимым. Как правило, от первых признаков выявления недуга до смерти проходит от трёх до пяти лет.

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».