Санкт-петербургский «Зенит» призвал бывшего футболиста клуба Фернандо Риксена, который борется с неизлечимой болезнью, не сдаваться в борьбе с недугом.
«Фернандо, каждый, для кого небезразличны сине-бело-голубые цвета, с вами. Не сдавайтесь!»
— гласит обращение клуба, опубликованное в Instagram.
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28 июня в Глазго пройдет благотворительный вечер в честь Фернандо Риксена. «Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо» Фернандо, каждый, кому небезразличны сине-бело-голубые цвета, с вами. Не сдавайтесь! On 28th June in Glasgow, former Zenit man Fernando Ricksen is holding a charity fundraising event. We're all thinking of you in your battle with Motor Neurone Disease, stay strong Fernando! 💙 #ZenitFamily #MND
Фернандо Риксен проведёт благотворительный вечер 28 июня в Глазго. Сам голландец заявил, что он станет для него последним, после чего он прекратит бороться со своим недугом. С 2013 года бывший футболист борется бокового амиотрофического склероза. В настоящее время это заболевание считается неизлечимым. Как правило, от первых признаков выявления недуга до смерти проходит от трёх до пяти лет.
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».