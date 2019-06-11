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Сборная Польши не оставила шансов команде Израиля 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Продолжается четвертый тур отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. В Варшаве встречались лидеры группы G сборные Польши и Израиля. Поляки одержали победу с крупным счетом 4:0.
Оборона израильтян не справилась со звездным дуэтом польских нападающих. Кшиштоф Пентекв первом тайме забил первый мяч. После перерыва пенальти реализовал Роберт Левандовский. Но двух голов польской сборной показалось мало. Камил Гросицкий провел третий гол, а Дамьен Кендзьор подвел черту — 4:0.
Две остальные встречи также завершились крупными победами. Сборная Австрии в Скопье разбила команду Македонии 4:1. При том австрийцам пришлось отыгрываться после автогола Мартина Хинтерегера. Гости ответили дублем Марко Арнаутовича и голов Валентино Лазаро. Еще один мяч свои ворота отправил Эгхзон Белауи.
Сборная Словении в Риге отгрузила пять мячей в ворота сборной Латвии. По два мяча забили Домен Чомегой и Йосип Иличич, еще один гол забил Миха Хайц. У сборной Польши стопроцентный результат — 12 очков из 12. У сборной Ирландии 7 очков. Далии ижут команда Австрии — 6, Словении 5, Македонии 4 и 0 у команды Латвии.
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