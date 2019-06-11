Сборная Польши не оставила шансов команде Израиля

Продолжается четвертый тур отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. В Варшаве встречались лидеры группы G сборные Польши и Израиля. Поляки одержали победу с крупным счетом 4:0.

Оборона израильтян не справилась со звездным дуэтом польских нападающих. Кшиштоф Пентекв первом тайме забил первый мяч. После перерыва пенальти реализовал Роберт Левандовский . Но двух голов польской сборной показалось мало. Камил Гросицкий провел третий гол, а Дамьен Кендзьор подвел черту — 4:0.

Две остальные встречи также завершились крупными победами. Сборная Австрии в Скопье разбила команду Македонии 4:1. При том австрийцам пришлось отыгрываться после автогола Мартина Хинтерегера. Гости ответили дублем Марко Арнаутовича и голов Валентино Лазаро. Еще один мяч свои ворота отправил Эгхзон Белауи.