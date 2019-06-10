Чехи разгромили сборную Черногории

В Европе проходят отборочные матчи чемпионата Европы 2020. Сыграно две встречи в группе А. Сборная Чехии со счетом 3:0 победила ома команду Черногории, а болгары проиграли дома команде Косово 2:3.

Чешская сборная вышла вперед на 18 минуте после удара Якуба Янкто . В начале второго тайма защитник черногорцев Борис Копитович в борьбе с Патриком Шиком поразил собственные ворота. Подвел итог встрече Шик, реализовавший 11-метровый.