В перерыве матча Россия — Кипр сыграют свадьбу

В перерыве матча отборочного турнира Евро-2020 Россия Кипр на стадионе в Нижнем Новгороде сыграют свадьбу, сообщает Советский спорт.

РФС совместно с партнерами проводил конкурс среди подавших заявки и отобрали одну пару. В итоге во время футбольного матча поженятся болельщики из Череповца.

Матч Россия Кипр пройдет 11 июня на стадионе Нижний Новгород в Нижнем Новгороде. Начало 21:45 (мск).

Отметим, что стадион Нижний Новгород, на котором проходили матчи чемпионата мира прошлого года, вмещает 45 тысяч зрителей.

После трех туров Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра три очка и четвертое место.