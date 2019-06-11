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В перерыве матча Россия — Кипр сыграют свадьбу 

SovSport.Ru + ещё 22 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
В перерыве матча отборочного турнира Евро-2020 Россия Кипр на стадионе в Нижнем Новгороде сыграют свадьбу, сообщает Советский спорт.
РФС совместно с партнерами проводил конкурс среди подавших заявки и отобрали одну пару. В итоге во время футбольного матча поженятся болельщики из Череповца.
Матч Россия Кипр пройдет 11 июня на стадионе Нижний Новгород в Нижнем Новгороде. Начало 21:45 (мск).
Отметим, что стадион Нижний Новгород, на котором проходили матчи чемпионата мира прошлого года, вмещает 45 тысяч зрителей.
После трех туров Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра три очка и четвертое место.
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