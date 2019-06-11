Мамаев назвал дату своего освобождения 

Футболист Павел Мамаев назвал дату своего предполагаемого освобождения, передает газета "Известия".
Он рассчитывает выйти на свободу 10 ноября, в День полиции. Об этом проинформировал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
По расчетам Мамаева, именно в этот день он выйдет на свободу, если срок его заключения не будет сокращен.
При этом стало известно, что и Мамаев, и Александр Кокорин ждут с нетерпением отправки в колонию из СИЗО "Бутырка". Игроки отмечают, что там можно активнее заниматься спортом.
Ранее в Сан-Марино выразили готовность принять Кокорина и Мамаева.